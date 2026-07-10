Verletzte bei Auseinandersetzung am Frankfurter Hauptbahnhof

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Am Frankfurter Hauptbahnhof sind bei einer Auseinandersetzung am frühen Morgen mehrere Personen verletzt worden - eine von ihnen lebensbedrohlich. Die Verletzten hätten Schnitt- und Stichverletzungen erlitten und seien in Krankenhäuser gebracht worden, teilten die Polizei und Staatsanwaltschaft Frankfurt in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit.

Laut bisherigem Ermittlungsstand sei es zunächst im Bereich des Kaisertors zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Dabei wurden nach Angaben der Polizei ein 23-Jähriger und ein 27-Jähriger verletzt. Im Anschluss sei es im Untergeschoss des Frankfurter Hauptbahnhofs zu einer weiteren Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Alter von 26 und 23 Jahren gekommen. Einer der beiden wurde nach Angaben der Polizei lebensbedrohlich verletzt. Mehrere Personen seien unerkannt vom Tatort geflüchtet - die weiteren Ermittlungen laufen.

Auswirkungen auch auf Bahnverkehr

Für die Spurensicherung wurden die Tatorte bis zum Vormittag abgesperrt. Laut Auskunft der Deutschen Bahn hatte der Polizeieinsatz Auswirkungen auf die S-Bahnlinien 1 und 5, seit 10.30 Uhr laufe der Verkehr wieder normal.

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