Verletzte bei Gedränge an Stadion in Frankfurt-Bornheim
In einem Frankfurter Stadion kommt es bei einer Veranstaltung im Eingangsbereich zu einem Gedränge. Dabei werden zehn Menschen verletzt. Was weiß die Polizei zur Ursache?
Frankfurt-Bornheim (dpa/lhe) - Bei einem Gedränge am Eingang eines Stadions im Frankfurter Stadtteil Bornheim sind zehn Personen verletzt worden. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Frankfurt mitteilte, wurden am Samstag drei Personen mit leichten Verletzungen wie Prellungen und Schürfwunden im Krankenhaus behandelt.
Nach Angaben der Feuerwehr Frankfurt wurden die Einsatzkräfte gegen 16 Uhr zu dem Stadion gerufen, in dem ein Fußballturnier und ein Kulturfestival stattfanden. Weil mehrere Personen gleichzeitig zu einer Musikdarbietung wollten, kam es nach Darstellung der Polizei zu einer Panik. Die im Krankenhaus behandelten Verletzten seien kurz darauf wieder entlassen worden, hieß es.