Verletzte bei Zusammenstoß von Stadtbahn und Auto

Stuttgart (dpa/lsw) - Bei einem Zusammenstoß einer Stadtbahn mit einem Auto sind in Stuttgart vier Menschen leicht verletzt worden. Ein Polizeisprecher machte zunächst keine Angaben dazu, ob es sich bei den Verletzten um Fahrgäste oder Insassen des Wagens handelte.

Demnach kollidierten die beiden Fahrzeuge am Mittag aus zunächst unbekannter Ursache im Westen der Stadt. Zuvor hatten «Stuttgarter Zeitung» und «Stuttgarter Nachrichten» über den Unfall berichtet.

Laut dem Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) gibt es wegen der Kollision zeitweise Einschränkungen bei den Linien U2 und U9. Die Strecke zwischen den Haltestellen Berliner Platz und Schwab-/Bebelstraße ist demnach unterbrochen.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal! Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert. Zum Kanal Impressum