Unfälle

Verletzte bei Zusammenstoß von Stadtbahn und Auto

Verkehrsunfall im Stuttgarter Westen: Laut Polizei werden vier Menschen verletzt. Was Fahrgäste wissen müssen.

Zusammenstoß von Stadtbahn und Auto. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Zusammenstoß von Stadtbahn und Auto. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Bei einem Zusammenstoß einer Stadtbahn mit einem Auto sind in Stuttgart vier Menschen leicht verletzt worden. Ein Polizeisprecher machte zunächst keine Angaben dazu, ob es sich bei den Verletzten um Fahrgäste oder Insassen des Wagens handelte.

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Demnach kollidierten die beiden Fahrzeuge am Mittag aus zunächst unbekannter Ursache im Westen der Stadt. Zuvor hatten «Stuttgarter Zeitung» und «Stuttgarter Nachrichten» über den Unfall berichtet. 

Laut dem Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) gibt es wegen der Kollision zeitweise Einschränkungen bei den Linien U2 und U9. Die Strecke zwischen den Haltestellen Berliner Platz und Schwab-/Bebelstraße ist demnach unterbrochen. 

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Zur Höhe des Schadens sowie zur Unfallursache lagen zunächst noch keine Informationen vor.

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