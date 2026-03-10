Mannheim

Verletzte klagen über gereizte Augen - großer Polizeieinsatz

Zahlreiche Menschen klagen in einem Mehrfamilienhaus in Mannheim über gereizte Augen und Atemwege. Die Polizei sperrt den Bereich ab - der Straßenbahnverkehr wird vor Ort eingestellt.

In Mannheim klagen mehrere Verletzte über Reizungen der Atemwege und der Augen. Die Polizei ist vor Ort im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa
Mannheim (dpa/lsw) - Mehrere Menschen haben in einem Mehrfamilienhaus in der Mannheimer Innenstadt über gereizte Augen und Atemwege geklagt. Aktuell gehe man von 16 Personen aus, die mutmaßlich leicht verletzt seien, sagte eine Sprecherin der Polizei. Die Ursache sei noch unklar. Laut einer Mitteilung sind Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz. 

Der Bereich um das Haus sei großräumig abgesperrt. Ortskundige Menschen werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren, wie es hieß. Auch der Straßenbahnverkehr ist demnach in dem Bereich eingestellt.

