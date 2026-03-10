Verletzte klagen über gereizte Augen - großer Polizeieinsatz

Mannheim (dpa/lsw) - Mehrere Menschen haben in einem Mehrfamilienhaus in der Mannheimer Innenstadt über gereizte Augen und Atemwege geklagt. Aktuell gehe man von 16 Personen aus, die mutmaßlich leicht verletzt seien, sagte eine Sprecherin der Polizei. Die Ursache sei noch unklar. Laut einer Mitteilung sind Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz.