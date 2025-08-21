Polizeieinsatz Verletzter Greifvogel von Landstraße gerettet Polizeibeamte entdecken ein verletztes Tier am Straßenrand - und fangen es mit eigenen Händen ein. 21.08.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Polizeipräsidium Südosthessen/dpa Beamte fingen den Turmfalken ein. Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Greifvogel Turmfalke auf dem Gehweg: Birkenauer retten Wildtier in Not In Birkenau finden Anwohner einen kleinen Turmfalken am Straßenrand. Schnell stellt sich die Frage, wer bei solch einem Fund benachrichtigt wird. Polizei und NABU geben Antworten. 30.07.2025 Tierischer Notfall Unterernährter und verletzter Schwan wird gerettet Ein männlicher Schwan harrt regungslos an der Staustufe Iffezheim aus. Er flieht und wehrt sich nicht. Ist er verletzt? 19.05.2025 Enzkreis Ehekrach mit verletzter Frau - Polizeieinsatz Ein 43-Jähriger und seine zwei Jahre jüngere Ehefrau streiten sich. Dabei attackiert der Mann die Frau mit einer Flasche. Dann muss die Polizei einschreiten. 16.04.2025 Eberbach Greifvogel fliegt gegen Helm – Motorradfahrer stürzt schwer Ein Motorradfahrer ist auf einer Landstraße unterwegs. Dann kollidiert er mit einem Greifvogel. 04.04.2025 Fürth Wer hat den entflogenen Greifvogel gesehen? Kürzlich wird ein Wüstenbussard beim Fürther Ortsteil Lörzenbach gesichtet – hat das Tier einen Hund angegriffen? 20.03.2024