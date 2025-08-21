Polizeieinsatz

Verletzter Greifvogel von Landstraße gerettet

Polizeibeamte entdecken ein verletztes Tier am Straßenrand - und fangen es mit eigenen Händen ein.

Beamte fingen den Turmfalken ein. Foto: Polizeipräsidium Südosthessen/dpa
Beamte fingen den Turmfalken ein.
