Verletzter und hoher Schaden bei Brand in Mehrfamilienhaus

Esslingen am Neckar (dpa/lsw) - Bei einem Brand in einer Wohnung in Esslingen am Neckar hat ein 35-Jähriger eine Rauchvergiftung erlitten. Rettungskräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst waren am Freitagabend zu dem Feuer in einem Mehrfamilienhaus gerufen worden, wie die Polizei mitteilte. Der Brand ist demnach bei einem Stromverteiler ausgebrochen. Man vermute einen technischen Defekt als Ursache.