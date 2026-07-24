Feuerwehr im Einsatz

Verletzter und hoher Schaden bei Brand von Dachstuhl

Rauchgasvergiftung, ein zerstörtes Haus und 300.000 Euro Schaden: Die Kriminalpolizei sucht nach der Ursache eines Feuers in Frankenberg.

Die Feuerwehr rückte an. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa
Die Feuerwehr rückte an. (Symbolbild)

Frankenberg (dpa/lhe) - Bei einem Dachstuhlbrand im nordhessischen Frankenberg (Kreis Waldeck-Frankenberg) ist ein Mensch leicht verletzt worden. Das Feuer in dem zweigeschossigen Haus wurde gegen 15.00 Uhr gemeldet, wie die Polizei mitteilte.

Als die Rettungskräfte eintrafen, brannte das obere Stockwerk des kombinierten Wohn- und Geschäftsgebäudes bereits in voller Ausdehnung. Der verletzte Mensch wurde aus dem zweiten Obergeschoss über ein Fenster gerettet und kam mit einer leichten Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus.

Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache. Der Gebäudeschaden wurde auf etwa 300.000 Euro geschätzt, das Haus ist den Angaben zufolge nicht mehr bewohnbar.

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