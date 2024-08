Verletzter versetzt Rettungsdienstmitarbeiter einen Kopfstoß

Frankfurt (dpa/lhe) - Ein Rettungsdienstmitarbeiter ist von einem Verletzten bei der Versorgung tätlich angegriffen worden. Das teilte die Polizei in Frankfurt am Sonntag mit. Demnach war eine Funkstreife am frühen Freitagmorgen zu einer Gaststätte in der hessischen Großstadt gerufen worden, weil ein betrunkener 38-Jähriger eine Scheibe eingeschlagen habe. Da der Mann an der Hand blutete, kümmerte sich ein Rettungsdienstmitarbeiter um ihn. Als der 41-Jährige mit der Versorgung begonnen habe, habe ihm der 38-Jährige einen Kopfstoß versetzt und leicht verletzt. Bei der Festnahme habe der Mann erheblichen Widerstand geleistet und die Polizeibeamten lautstark beleidigt. Der Beschuldigte sei zur Ausnüchterung in das zentrale Polizeigewahrsam gebracht worden.