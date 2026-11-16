Vermummte ziehen durch Stadt - mit Schwert?

Bad Wurzach (dpa/lsw) - Ein Trio mit einem vermeintlichen Schwert hat Menschen in Bad Wurzach (Kreis Ravensburg) aufgeschreckt. Mehrere Bürger hatten die Polizei am Mittag über drei teils Vermummte im Stadtgebiet informiert. Einer der drei soll den Angaben nach ein längeres Schwert auf dem Rücken getragen haben. Das Schwert war dann aber gar keines: Streifenbeamte trafen das Trio auf offener Straße an. Das angebliche Schwert entpuppte sich als langer Regenschirm in der Optik einer Samuraischwert-Hülle. Etwas Verbotenes oder eine Ordnungswidrigkeit habe der Mitte 30 Jahre alte Träger nicht begangen, sagte ein Polizeisprecher. Die Beamten nahmen den Gegenstand dennoch in Verwahrung. Eine Gefahr bestand laut Polizei nicht. Der Verdacht der Vermummung bestätigte sich nicht.