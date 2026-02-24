Unbekannter bedroht Mann mit schwertähnlichem Gegenstand
Ein Spaziergänger wird in Bad Homburg von einem Fremden mit einem schwertähnlichen Gegenstand bedroht. Die Suche nach dem Täter läuft.
Bad Homburg (dpa/lhe) - In Bad Homburg ist ein Spaziergänger von einem bislang unbekannten Täter mit einem schwertähnlichen Gegenstand bedroht worden. Der Vorfall habe sich am Montagabend ereignet, teilte die Polizei mit.
Demnach sei der Spaziergänger gegen 23 Uhr einem Mann, mutmaßlich um die 50 Jahre alt, begegnet. Dieser habe einen schwertähnlichen Gegenstand in der Hand gehalten. Nach einem kurzen Gespräch habe der Täter den Spaziergänger verbal bedroht und sei anschließend in unbekannte Richtung verschwunden. Die Fahndung dauert nach Angaben der Polizei weiter an.