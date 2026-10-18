Umstrittene Regelung

Verpackungssteuer in Freiburg vor dem Neustart?

Ärgernis Verpackungssteuer: Sie sorgt in Freiburg für Unmut. Teile des Gemeinderates wollen die umstrittenen Regeln eindampfen und die Abgabe neu aufstellen – kommt ihr Antrag durch?

Die neu eingeführte Steuer sorgte für viel Diskussionsstoff. (Archivbild) Foto: Michael Bahlo/dpa
Die neu eingeführte Steuer sorgte für viel Diskussionsstoff. (Archivbild)

Freiburg (dpa/lsw) - Wird die Verpackungssteuer in Freiburg weitgehend gekippt? Eine Mehrheit im Freiburger Gemeinderat beantragt einen «Kompromiss und Neustart», um die umstrittene Abgabe zu reformieren - das Stadtparlament will darüber am 20. Oktober entscheiden. 

Den Antrag hatten die Fraktionen von SPD+JF, Eine Stadt für alle (ESFA), CDU, FDP/Bürger für Freiburg (BfF) sowie Freie Wähler eingereicht. Sie wollen die Steuer künftig zunächst auf Einwegbecher begrenzen, und nicht wie bisher eine Vielzahl unterschiedlicher To-Go-Verpackungen erfassen. «Wir haben einen aus unserer Sicht guten Kompromiss gefunden, der Müllvermeidung und Mehrweg stärkt und zugleich die praktischen Probleme der bisherigen Regelung angeht», sagte Julia Söhne, Fraktionsvorsitzende der SPD+FJ. 

Bisherige Regelung viel zu bürokratisch

Aus Sicht der fünf Fraktionen ist die bisherige Regelung zu kompliziert, für viele Bürger nicht nachvollziehbar und für die Betriebe mit viel zu hohem bürokratischen Aufwand verbunden. Auch fehle es vielfach an praktikablen Mehrwegalternativen. Bei Getränkebechern hingegen seien solche Alternativen bereits etabliert.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Gleichzeitig wollten die Fraktionen die Mehrwegförderung deutlich ausbauen - mit dem Ziel eines stadtweiten Mehrwegsystems, an dem Gastronomiebetriebe einfach und kostengünstig teilnehmen können. In städtischen Einrichtungen wie Bädern soll Mehrweg demnach künftig verbindlich werden.

Initiatoren: Antrag hat Aussicht auf Erfolg

Der Antrag hat nach Angaben der Initiatoren gute Aussicht auf Erfolg, da die fünf Fraktionen gemeinsam über 26 Stimmen im Freiburger Gemeinderat verfügten. Ob sich weitere Fraktionen dem Antrag anschließen, sei noch nicht klar. «Die Gespräche laufen noch», sagte Söhne.

Nach Tübingen und Konstanz war auch für Freiburg die Steuer auf Einwegverpackungen vom Gemeinderat beschlossen und Anfang des Jahres in Kraft gesetzt worden. Die Regelung gilt unter Gastronomen vielfach als Dauerärgernis und hatte für Diskussionen und Unmut auch bei Bürgern gesorgt. 

So kostet warmes Essen to go wegen der Steuer extra, kalte Speisen in vielen Fällen aber nicht. Verpackungen bei geliefertem Essen sind gar nicht von der Steuer betroffen. Zwischen 20 und 70 Cent fallen im Stadtgebiet jeweils auf Einwegbesteck, Einwegstrohhalme und Verpackungen an.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Ratsmehrheit will Freiburger Verpackungssteuer reformieren
Umstrittene Regelung

Ratsmehrheit will Freiburger Verpackungssteuer reformieren

Anfang des Jahres wurde die umstrittene Verpackungssteuer in Freiburg eingeführt. Die Kritik daran ist weiter groß. Nun kündigt eine Mehrheit im Gemeinderat Änderungen an.

02.10.2026

Aufreger Verpackungssteuer: «Schon eine Frechheit»
Neue Regelung

Aufreger Verpackungssteuer: «Schon eine Frechheit»

In Tübingen und Konstanz kennt man sie bereits - in Freiburg gibt es seit Jahresbeginn die Verpackungssteuer auf Speisen zum Mitnehmen. Aus der Gastronomie kommt Gegenwind - die Stadt äußert sich.

03.02.2026

Diskussion

Soll es in Wald-Michelbach eine Verpackungssteuer geben?

Das Thema wird in Wald-Michelbach nach mehreren Monaten wieder aufgerollt – und fallen gelassen. Welche Gründe dahinterstecken.

27.06.2025

Freiburg führt Verpackungssteuer ein
Kampf gegen Innenstadt-Müll

Freiburg führt Verpackungssteuer ein

Einweg-Kaffeebecher, Pommesschalen, Wegwerfbesteck - nach Tübingen zieht nun Freiburg Konsequenzen. Das Votum des Gemeinderats ist auch eine Schlappe für den Rathauschef.

06.05.2025

Justiz

Nach Urteil: Freiburg prüft Verpackungssteuer

26.05.2023