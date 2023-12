Verpuffung durch brennenden Heizlüfter

Bergstraße (dpa/lhe) - In einem Einfamilienhaus im Landkreis Bergstraße ist es zu einer Verpuffung gekommen. Die Polizei teilte am Sonntag mit, dass der Auslöser nach ersten Erkenntnissen ein in Brand geratener Heizlüfter im Badezimmer gewesen sei. Zwei Bewohner im Alter von 71 und 76 Jahren, die sich zu dem Zeitpunkt in dem Gebäude im südhessischen Grasellenbach aufhielten, wurden nicht verletzt. Den Angaben zufolge wurden unter anderem Teile des Badezimmers zerstört. Es liegt noch keine Schätzung zur Höhe des Sachschadens vor. Die Bewohner wurden vorübergehend in einer Pension untergebracht.