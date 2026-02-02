Verstärkte Polizeipräsenz an den Fastnachtstagen
Ob Trickdiebstahl oder queerfeindliche Gewalt: Die Polizei rüstet sich für die heiße Fastnachtszeit – mit so vielen Einsatzkräften wie nie.
Wiesbaden (dpa/lhe) - Die hessische Polizei setzt bei den Karnevalsumzügen und der kommenden Straßenfastnacht auf mehr Polizeipräsenz und verstärkte Kontrollen. «Unsere Sicherheitsbehörden arbeiten Hand in Hand mit den Veranstaltern, um für alle Karnevalisten ein sicheres und fröhliches Fest zu ermöglichen», teilte Innenminister Roman Poseck (CDU) in Wiesbaden mit. Die heiße Phase der närrischen Saison beginnt in der kommenden Woche am Donnerstag (12.2.), sie endet am Aschermittwoch (18.2.).
Ein besonderes Augenmerk legt die Polizei nach den Worten von Poseck auf Straftaten durch politisch motivierte Kriminalität, sexualisierte und queerfeindliche Gewalt sowie Raubdelikte und Trickdiebstähle. Bei den Kontrollen soll es vor allem darum gehen, verbotene Waffen zu entdecken.
«Es ist sehr hilfreich, dass wir aktuell auf eine personelle Rekordbesetzung der Polizei in Hessen zurückgreifen können», sagte Poseck. «Wir haben mehr als 16.000 Polizisten im Einsatz; so viele, wie noch nie zuvor.»
Er wünsche allen eine schöne fünfte Jahreszeit. «Auch die Feiernden können einen wichtigen Beitrag zu einem friedlichen und verantwortungsvollen Karneval leisten, indem sie respektvoll miteinander umgehen und aufeinander Acht geben.»