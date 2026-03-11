Ermittlungen

Versuchte Tötung? 18-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Ein 18-Jähriger will in Ludwigsburg einen Streit schlichten – plötzlich wird er lebensgefährlich verletzt. Was Zeugen berichten und warum die Polizei dringend Hinweise sucht.

Zahlreiche Polizisten waren in der Nacht im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Zahlreiche Polizisten waren in der Nacht im Einsatz. (Symbolbild)

Ludwigsburg (dpa/lsw) - Nachdem ein unbeteiligter Zeuge bei einem Streit in Ludwigsburg lebensgefährlich verletzt worden ist, laufen Ermittlungen wegen einer versuchter Tötung. Wie die Polizei gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft mitteilte, hatte ein 18-Jähriger in der Nacht zum Sonntag eine Schlägerei zwischen mehreren Menschen mitbekommen. Als er versucht habe, die Auseinandersetzung zu schlichten, sei er mit einem spitzen Gegenstand attackiert worden.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Die Täter seien geflüchtet, wie es hieß. Bislang fehle jede Spur von den Beteiligten. Der 18-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht und dort operiert. Er sei inzwischen wieder außer Lebensgefahr. Wie genau der junge Mann verletzt wurde, sagte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht. Die Tatwaffe sei bislang unbekannt. 

Während der Spurensicherung und den Maßnahmen vor Ort seien Zeugen befragt worden. Mehrere Anwohner berichteten einem Polizeisprecher zufolge von Knallgeräuschen - vermutlich Schüsse aus einer Schreckschusswaffe. Bislang habe jedoch keiner der Zeugen eine Waffe gesehen. Die Ermittler hoffen nun auf weitere Hinweise aus der Bevölkerung.

Weiterer Streit nur kurz vor der Tat

Bereits zwei Stunden vor der Schlägerei hätten Passanten einen Streit zwischen zwei Menschengruppen bei der Polizei gemeldet. Trotz einer anschließenden Fahndung wurden keine Beteiligten gefunden. Den Angaben zufolge ist es möglich, dass es bei der späteren Auseinandersetzung die gleichen Gruppen waren. Das müsse aber noch ermittelt werden.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
24-Jähriger bei Streit lebensgefährlich verletzt
Mutmaßlicher mit Messer

24-Jähriger bei Streit lebensgefährlich verletzt

Mitten am Tag eskaliert ein Streit in Vaihingen: Ein 24-Jähriger kommt mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Noch sind viele Fragen offen.

27.02.2026

Frau lebensgefährlich verletzt – 16-Jähriger festgenommen
Mutmaßliche Auseinandersetzung

Frau lebensgefährlich verletzt – 16-Jähriger festgenommen

Ein Zeuge alarmiert die Polizei: Eine Frau in Düsseldorf ist schwer verletzt. Die Hintergründe und die Rolle eines 16-Jährigen werden nun untersucht.

31.12.2025

Polizei will Streit schlichten - Mehrere Beamte verletzt
Festnahmen nach Streitigkeiten

Polizei will Streit schlichten - Mehrere Beamte verletzt

Zwei Männer prügeln aufeinander ein. Die Polizei will sie trennen - doch die Situation spitzt sich weiter zu.

30.05.2025

20-Jähriger bei Streit schwer verletzt - Haftbefehl erlassen
Kriminalität

20-Jähriger bei Streit schwer verletzt - Haftbefehl erlassen

Zwischen einem jungen Mann und seiner Freundin kommt es zum Streit. Dann mischen sich immer mehr Menschen ein und die Situation eskaliert.

26.05.2025

17-Jähriger durch Messerstich lebensgefährlich verletzt
Kriminalität

17-Jähriger durch Messerstich lebensgefährlich verletzt

Auf einer Geburtstagsfeier in Braunschweig eskaliert ein Streit unter Jugendlichen. Ein 15-Jähriger soll mit einem Messer auf einen 17-Jährigen eingestochen haben. Das hat schwerwiegende Folgen.

07.09.2024