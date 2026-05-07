Angriff auf Nachbarin

Versuchter Mord im Schlaf? 20-Jähriger steht vor Gericht

Eine 24-Jährige kann sich nach einem nächtlichen Angriff in ihre Wohnung retten. Der mutmaßliche Täter steht jetzt wegen versuchten Mordes in Tübingen vor Gericht.

Ein junger Mann soll versucht haben, seine Nachbarin zu töten. (Archivfoto) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Ein junger Mann soll versucht haben, seine Nachbarin zu töten. (Archivfoto)

Tübingen (dpa/lsw) - Ein 20 Jahre junger Mann soll versucht haben, seine Nachbarin im Schlaf zu ersticken. Heute muss er sich deswegen vor dem Landgericht Tübingen verantworten.

Die Staatsanwaltschaft legt dem Angeklagten zur Last, er sei unter starkem Medikamenteneinfluss nachts in die Wohnung seiner damals 24 Jahre alten Nachbarin eingedrungen und habe versucht, diese im Schlaf zu ersticken. Nachdem die Nachbarin sich gewehrt habe, habe der Angeklagte von ihr abgelassen. 

Im Treppenhaus versuchte der Angeklagte laut Anklage, die Frau über das Treppengeländer zu stoßen, um sie zu töten. Doch die 24-Jährige konnte zurück in ihre Wohnung flüchten und die Polizei verständigen. Sie wurde bei dem Angriff leicht verletzt.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
U-Haft für 20-Jährigen nach Angriff auf Nachbarin
Tübingen

U-Haft für 20-Jährigen nach Angriff auf Nachbarin

Der junge Mann soll Ende vergangener Woche versucht haben, die schlafende Frau zu ersticken. Die Hintergründe bleiben weiter unklar.

21.10.2025

Mann dringt in Wohnung ein und versucht Frau zu ersticken
Tübingen

Mann dringt in Wohnung ein und versucht Frau zu ersticken

Ein 20-Jähriger attackiert seine schlafende Nachbarin und wird später im Stadtgebiet gefasst. Die Hintergründe bleiben rätselhaft.

17.10.2025

Versuchter Mord, Raub, Waffenbesitz – Klette vor Gericht
Ehemalige RAF-Terroristin

Versuchter Mord, Raub, Waffenbesitz – Klette vor Gericht

Jahrelang lebte die ehemalige RAF-Terroristin unentdeckt in Berlin. Nun steht sie vor Gericht und wirkt ruhig, neugierig und gelassen.

25.03.2025

Prozess

Versuchter Mord: Opfer spricht detailliert von Angriff

Auf dem Heimweg vom Präsidium wird ein Polizist angegriffen und fast tot geschlagen. Beim Prozessauftakt schilderte er unter anderem, wie sein bester Freund ihn im Krankenhaus nicht mehr erkannt hat.

19.06.2023

Justiz

Versuchter Mord aus Faszination? «Mordlust»-Prozess beginnt

Mit einem Messer soll ein 25-Jähriger drei Mal auf sein Opfer eingestochen haben. War es reine «Mordlust»? Das soll ein Prozess wegen versuchten Mordes am Landgericht Tübingen nun klären.

01.05.2023