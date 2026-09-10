Fußball

Vertragsloser Marco Richter kehrt zu Darmstadt 98 zurück

Marco Richter unterschreibt erneut bei Darmstadt 98. Nach einer Vertragsauflösung in Mainz ist der Transfer trotz abgelaufener Wechselfrist möglich.

Trägt in Zukunft wieder das Trikot von Darmstadt 98: Marco Richter. (Archivbild) Foto: Swen Pförtner/dpa
Trägt in Zukunft wieder das Trikot von Darmstadt 98: Marco Richter. (Archivbild)

Darmstadt (dpa) - Marco Richter kehrt zum Fußball-Zweitligisten SV Darmstadt 98 zurück. Über Vertragsinhalte machten die Hessen in ihrer Mitteilung keine Angaben. Richter hatte seinen Kontrakt beim FSV Mainz 05 kürzlich aufgelöst und war damit vertragslos. Deshalb konnte er trotz Ablaufs der Wechselfrist in Darmstadt unterschreiben. Bereits in der Vorsaison spielte der 28-Jährige auf Leihbasis für die «Lilien» und absolvierte dabei 32 Pflichtspiele.

Sport-Geschäftsführer Paul Fernie erklärte: «Der Kontakt zu Marco ist nach dem Ende seiner Leihe nie abgerissen, allerdings haben wir während der Transferperiode keine realistische Möglichkeit auf eine Verpflichtung gesehen. Durch die veränderte Situation haben wir den Kontakt zu Beginn dieser Woche intensiviert und einen Weg gefunden.»

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