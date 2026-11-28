VfB empfängt Frankfurt - Topspiel in Freiburg
Die Stuttgarter erwartet nach ihrem Mailand-Trip das nächste Flutlicht-Highlight. Der Sport-Club empfängt Leipzig zum Verfolgerduell. Auch Hoffenheim ist sonntags im Einsatz.
Stuttgart (dpa/lsw) - Traditionsduell in Stuttgart, Verfolgerduell in Freiburg. Auf die baden-württembergischen Fußball-Bundesligisten warten am Wochenende spannende Aufgaben. Der VfB Stuttgart empfängt am Samstag (18.30 Uhr/Sky) Eintracht Frankfurt und will nach der Champions-League-Niederlage bei Inter Mailand weiter gegen seine Torflaute ankämpfen.
Der SC Freiburg hat am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) RB Leipzig zu Gast. Beide Teams liegen in der Tabelle auf Tuchfühlung zur Spitze und nur knapp hinter dem Top-Duo Borussia Dortmund und FC Bayern München. Ebenfalls am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) ist auch die TSG 1899 Hoffenheim gefordert. Die Kraichgauer treffen im heimischen Stadion auf den FC Augsburg.