VfB im Hexenkessel gegen Galatasaray gefordert

Istanbul (dpa/lsw) - Beflügelt vom jüngsten Sieg in der Fußball-Bundesliga will der VfB Stuttgart auch seine bis hierhin starke Champions-League-Bilanz weiter aufpolieren. Drei Tage nach dem 4:2 bei Bayer Leverkusen sind die Schwaben am Dienstag (18.45 Uhr/DAZN) bei Galatasaray Istanbul zu Gast.

Mit sieben Punkten aus den ersten drei Spielen liegen die Stuttgarter in der Königsklasse klar auf K.o.-Phasen-Kurs. Beim türkischen Meister, bei dem auch die langjährigen deutschen Nationalspieler Leroy Sané und Ilkay Gündogan unter Vertrag stehen, erwartet den VfB allerdings ein Hexenkessel. Er erwarte ein «hochemotionales Spiel», sagte Stuttgarts Sportvorstand Fabian Wohlgemuth vor der Partie im stimmungsvollen Rams Park von Istanbul.