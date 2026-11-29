Stuttgart (dpa) - Kaum etwas fällt dem VfB Stuttgart dieser Tage leicht. Das Verwalten einer Führung gehörte beim 2:2 gegen Eintracht Frankfurt dazu. Auch das Glück ist nur selten aufseiten der Schwaben - sei es bei engen Schiedsrichterentscheidungen oder bei personellen Ausfällen.

Das Remis gegen die Eintracht war das dritte sieglose Pflichtspiel nacheinander. Im Kampf um die Europapokalplätze in der Fußball-Bundesliga droht die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß weiter zurückzufallen. «Es geht im Moment fast sogar einen Tick mehr um den Kopf», sagte der Coach. «Wir sind unter Zugzwang und das spürt man auch.»

Das Achtelfinale im DFB-Pokal am Dienstag (18.00 Uhr/RTL und Sky) gegen Dynamo Dresden könnte eine willkommene Abwechslung sein. Schließlich war der Wettbewerb für die Stuttgarter mit zwei Finalteilnahmen in den vergangenen beiden Jahren stets ein gutes Pflaster - gekrönt vom Pokaltriumph 2025.

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Was Undav zur Kritik an ihm sagt

Wie belastend die Situation am Neckar zu sein scheint, machte eine Reaktion von Deniz Undav deutlich. Der Angreifer wartet in der Liga weiter auf seinen ersten Saisontreffer. Auch im Duell mit den Hessen blieb er als Vollstrecker glücklos.

Während Sportvorstand Fabian Wohlgemuth Undavs Leistung auch wegen seiner Vorarbeit zum zwischenzeitlichen 2:1 durch Luca Jaquez lobte, huschte der 30-Jährige an Journalisten vorbei und entgegnete auf Wohlgemuths Ansage, dass man gerade positiv über ihn rede, mit: «Ach, gibt es so etwas auch noch in dieser Saison?»

Foto: Jan-Philipp Strobel/dpa Deniz Undav bereitete die 1:0-Führung von Grischa Prömel vor.

Die Bemerkung dürfte auch ein Seitenhieb auf die Berichterstattung gewesen sein, mit der Undav offenbar nicht immer einverstanden ist.

Bereits zuvor hatte Kapitän Undav, dessen Vertrag im Sommer bis 2029 verlängert wurde, bei «SWR Sport» erklärt: «Ich bin auch gefrustet, dass ich noch kein Tor gemacht habe, aber wenn ich mich zu sehr auf das einlasse, was andere von außen sagen, verliere ich mich.» Er gab zu, dass die Kritik teilweise berechtigt sei: «Sie haben ja recht, dass ich leider nicht so performe. Viele übertreiben, aber damit komme ich klar.» Schließlich sei es nicht so, dass er «jetzt extra schlecht spiele».

Wohlgemuth sagte: «Er hat ein Tor vorbereitet, alles im grünen Bereich. Deniz ist wie immer, er ist gut drauf und wir können mit dem Punkt gegen Frankfurt leben, weil das Programm in den letzten Wochen sehr hart war.»

Zwei Führungen reichen nicht

Pech hatten die Schwaben bei einer frühen Schiedsrichterentscheidung. Nach einem Eingriff des VAR nahm Schiedsrichter Sascha Stegemann eine Rote Karte gegen Frankfurts Robin Koch zurück (21.).

Die schnellen Gegentreffer nach eigenen Führungen seien «gerade Gift», sagte Hoeneß. Schon fünf Minuten nach dem 1:0 durch Grischa Prömel (42.) glich Ansgar Knauff aus. Undav hatte den Ball unglücklich ins eigene Tor gelenkt. Nach der erneuten Führung durch Jaquez (53.) brauchte die Eintracht neun Minuten, um zurückzuschlagen.

Dem VfB fehle derzeit das «gewisse Etwas», meinte der zurückgekehrte Taktgeber Angelo Stiller. Der 25-Jährige war wochenlang ausgefallen und kam nun in der Champions League bei Inter Mailand (0:2) sowie gegen Frankfurt als Joker zum Einsatz.

Toptalent fehlt bis ins neue Jahr

Gegen die Hessen erlebte er gleich wieder einen Schreckmoment, als er nach einem Luftduell unglücklich stürzte. «Ich merke erst jetzt, wie hart das war. Ich war wohl immer bei Bewusstsein - aber ich bin froh, dass es mir gut geht», sagte er bei Sky.