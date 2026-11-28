Stuttgart (dpa) - Trotz zweimaliger Führung hat der VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt einen Sieg verpasst. Mit dem 2:2 (1:1) verpassten beide Mannschaften die Chance, in der Bundesliga-Tabelle Boden auf die Europacup-Plätze gutzumachen. Die Hessen bleiben als Siebter einen Platz und zwei Zähler vor den achtplatzierten Stuttgartern.

Für den VfB trafen vor 60.000 Zuschauern Grischa Prömel (42.) und Luca Jaquez (53.). Ansgar Knauff (45.+2) und Younes Ebnoutalib (62.) glichen jeweils aus. Für Diskussionen sorgte ein zurückgenommener Platzverweis gegen Eintracht-Abwehrchef Robin Koch (21.).

Spalt fehlt bis Jahresende

Die erste schlechte Nachricht erreichte die Schwaben bereits vor Spielbeginn. Yanik Spalt, der zuletzt Angelo Stiller vertreten und auch bei Inter Mailand (0:2) in der Startelf gestanden hatte, musste sich mit einer Verletzung am Hüftbeuger abmelden. Er wird dem VfB bis Jahresende fehlen. Hoeneß setzte deshalb auf Grischa Prömel und Ex-Kapitän Atakan Karazor im Zentrum. Stiller saß erst einmal auf der Bank.

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Medial war das Aufeinandertreffen als «Duell der Diven» angekündigt worden. Frankfurt gewann 2022 die Europa League, Stuttgart holte 2025 den DFB-Pokal. Beide Vereine bleiben in dieser Saison bislang hinter ihren hohen Ansprüchen zurück. Immerhin haben sich die Schwaben mit drei ungeschlagenen Ligaspielen in Serie wieder etwas herangearbeitet. Auch die Eintracht präsentierte sich nach einem wackeligen Saisonstart zuletzt stabiler. Trainer Adi Hütter sagte: «Wir kommen trotz allem mit viel Selbstvertrauen dorthin.»

Wer angesichts der torreichen vergangenen Vergleiche Vollgas-Fußball erwartet hatte, wurde zunächst enttäuscht. Beide Mannschaften waren darauf bedacht, den Ball in den eigenen Reihen zu halten. Ein Abschluss von Jamie Leweling wurde vom eigenen Mann geblockt (6.).

Rote Karte wird zurückgenommen

Die Eintracht unterstrich ihre Offensiv-Ambitionen nach etwas mehr als einer Viertelstunde: Jonathan Burkardt versuchte es per Fallrückzieher. Dass sich die Gäste wenig später nicht selbst schwächten, hatten sie dem Videoschiedsrichter zu verdanken. Christian Dingert schaltete sich ein, woraufhin Sascha Stegemann die Rote Karte gegen Koch nach Ansicht der Bilder zurücknahm.

Foto: Jan-Philipp Strobel/dpa Im Mittelpunkt: Schiedsrichter Sascha Stegemann nahm eine Rote Karte zurück.

Die Stuttgarter haderten, während die Gäste mehr vom Spiel hatten. Doch Fares Chaibi traf nur das Außennetz, Burkardt scheiterte an VfB-Keeper Dennis Seimen. Flanke um Flanke segelte in den Stuttgarter Strafraum - einzig der Ertrag blieb vorerst aus.

Die VfB-Offensive um Kapitän Deniz Undav, der in der Liga noch auf sein erstes Saisontor wartet, traf in der Vorwärtsbewegung zu häufig falsche Entscheidungen - mal fehlte das richtige Timing, mal fand der letzte Pass nicht den Mitspieler. Dann schaltete der VfB aber mal schnell um und belohnte sich prompt durch Prömel. Die Führung hatte jedoch nur kurz Bestand: Noch vor der Pause lenkte Undav einen Schuss von Knauff ins eigene Tor.

VfB wagt mehr Risiko in der Schlussphase

Der VfB kam wacher aus der Kabine und jubelte durch Jaquez ein zweites Mal. Aber auch diesmal hielt die Freude nur wenige Minuten. Diesmal übernahm Younes Ebnoutalib die Rolle des Spielverderbers und glich für die Eintracht aus.