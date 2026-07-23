2. Fußball-Bundesliga

VfL Wolfsburg holt U21-Nationalspieler Damar

Der VfL Wolfsburg holt weiter Erstliga-Spieler in die zweite Liga. Der nächste kommt aus Hoffenheim.

Neuer Spieler des VfL Wolfsburg: Muhammed Damar. Foto: Uwe Anspach/dpa
Neuer Spieler des VfL Wolfsburg: Muhammed Damar.

Wolfsburg (dpa) - Der VfL Wolfsburg rüstet für den geplanten Wiederaufstieg in die Fußball-Bundesliga personell weiter auf. Von 1899 Hoffenheim kommt der offensive Mittelfeldspieler Muhammed Damar (22) zum Volkswagen-Club. Der deutsche U21-Nationalspieler kostet Medienberichten zufolge einen einstelligen Millionenbetrag und erhielt beim VfL einen Fünfjahresvertrag.

«Muhammed stand aufgrund seiner Fähigkeiten bei zahlreichen Clubs auf dem Zettel. Umso mehr freuen wir uns, dass er sich für den VfL Wolfsburg entschieden hat», sagte Sportdirektor Pirmin Schwegler.

Seit dem überraschenden Bundesliga-Abstieg haben die Wolfsburger bereits acht neue Spieler für zusammen mehr als 20 Millionen Euro verpflichtet. Dazu zählen Profis wie Fabian Reese (Hertha BSC), Robert Glatzel (Hamburger SV) oder jetzt Damar, die auch bei Erstliga-Clubs gehandelt wurden. Bis zum Ende der Transferfrist am 2. September will der VfL aber auch noch zahlreiche Spieler aus dem aktuell 38-köpfigen Kader verkaufen.

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