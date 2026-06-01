2. Fußball-Bundesliga

VfL Wolfsburg holt Darmstadt-Stürmer Hornby

Der VfL Wolfsburg hat seinen ersten Neuzugang nach dem Bundesliga-Abstieg verpflichtet. Er kommt von einem künftigen Zweiliga-Rivalen.

Wechselt nach Wolfsburg: Stürmer Fraser Hornby. (Archivbild) Foto: Uwe Anspach/dpa
Wechselt nach Wolfsburg: Stürmer Fraser Hornby. (Archivbild)

Wolfsburg (dpa) - Erstliga-Absteiger VfL Wolfsburg hat den Stürmer Fraser Hornby vom künftigen Zweitliga-Rivalen SV Darmstadt 98 verpflichtet. Der 26 Jahre alte Schotte unterschrieb in Wolfsburg einen Vierjahresvertrag.

«Wie klar er in seiner Entscheidung für den VfL gewesen ist, hat uns beeindruckt. Fraser hatte auch andere Möglichkeiten und hätte beispielsweise in die Bundesliga wechseln können», sagte Sportdirektor Pirmin Schwegler und fügte an: «Spieler wie Fraser sind auf dem Markt sehr begehrt, weil sie ein unheimlich gutes Gesamtpaket mitbringen. Mit seiner Dynamik, seiner fußballerischen Qualität, aber auch seiner Persönlichkeit wird er uns, zumal er die zweite Liga schon kennt, mit Sicherheit weiterhelfen.»

Der 1,95 Meter große Stürmer wurde in der Nachwuchsakademie des FC Everton ausgebildet und kam 2023 nach Darmstadt. Nach großem Verletzungspech im ersten Jahr erzielte Hornby in den beiden vergangenen Zweitliga-Saisons insgesamt 23 Tore.

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