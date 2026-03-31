Viel Neuschnee in Teilen der Alpen - Lawinengefahr groß

Innsbruck (dpa) - In Teilen der österreichischen Alpen sind binnen kurzer Frist 50 bis 60 Zentimeter Neuschnee gefallen. Das gelte vor allem für die Region rund um den Arlberg, teilte der Wetterdienst Geosphere Austria mit. «Es ist der klassische Spätwinter», sagte eine Sprecherin des Wetterdiensts. Orte wie Lech und Zürs zeigten sich auf den Webcams tief verschneit.

In Vorarlberg war laut Warndienst die Lawinengefahr groß. Sie erreichte die Warnstufe 4 auf der fünfteiligen Skala. Verbreitet herrschte «erhebliche» Gefahr (Warnstufe 3).

Als Folge der winterlichen Verhältnisse galt nach einem Überblick des Verkehrsclubs ÖAMTC auf einigen hoch gelegenen Straßen in Tirol sowie in anderen Bundesländern Schneekettenpflicht. Zu größeren Behinderungen kam es laut Behörden nicht. Die Schneefälle sollen am Mittwoch aufhören.

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