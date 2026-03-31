Spätwinter

Viel Neuschnee in Teilen der Alpen - Lawinengefahr groß

In Tirol und Vorarlberg sind bis zu 60 Zentimeter Schnee gefallen. Das Wetter beruhigt sich nun. Die Aussichten fürs Osterwochenende sind glänzend. Die Lawinengefahr ist aber erheblich.

Am Arlberg in Österreich sind binnen 24 Stunden bis zu 60 Zentimeter Schnee gefallen. (Archivfoto) Foto: Stefanie Paul/dpa
Am Arlberg in Österreich sind binnen 24 Stunden bis zu 60 Zentimeter Schnee gefallen. (Archivfoto)

Innsbruck (dpa) - In Teilen der österreichischen Alpen sind binnen kurzer Frist 50 bis 60 Zentimeter Neuschnee gefallen. Das gelte vor allem für die Region rund um den Arlberg, teilte der Wetterdienst Geosphere Austria mit. «Es ist der klassische Spätwinter», sagte eine Sprecherin des Wetterdiensts. Orte wie Lech und Zürs zeigten sich auf den Webcams tief verschneit.

In Vorarlberg war laut Warndienst die Lawinengefahr groß. Sie erreichte die Warnstufe 4 auf der fünfteiligen Skala. Verbreitet herrschte «erhebliche» Gefahr (Warnstufe 3).

Als Folge der winterlichen Verhältnisse galt nach einem Überblick des Verkehrsclubs ÖAMTC auf einigen hoch gelegenen Straßen in Tirol sowie in anderen Bundesländern Schneekettenpflicht. Zu größeren Behinderungen kam es laut Behörden nicht. Die Schneefälle sollen am Mittwoch aufhören.

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Für das Osterwochenende sagen die Meteorologen in den Skiregionen schönes Wetter voraus. Gerade am Ostersonntag und Ostermontag soll es sonnig bei deutlich steigenden Temperaturen sein. Für die Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck werden am Wochenende bis zu 20 Grad erwartet.

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