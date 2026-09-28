Viel Sonne auch zum Wochenstart - aber wie lange noch?
Die Sommergefühle vom Wochenende dürften auch zum Wochenstart anhalten. Über Baden-Württemberg strahlt weiter die Sonne. Im Laufe der Woche soll sich das aber ändern.
Stuttgart (dpa/lsw) - Nach einem sonnigen Wochenende und Höchsttemperaturen um die 30 Grad geht es für die Menschen in Baden-Württemberg zum Wochenstart quasi genauso weiter. Am Montag sei es freundlich und heiter sowie trocken, sagte der Deutsche Wetterdienst (DWD) voraus. Die Höchsttemperaturen reichten demnach von 25 Grad am Bodensee bis 30 Grad im Breisgau.
Auch am Dienstag gebe es demnach viel Sonne, keinen Regen und Höchstwerte um 27 Grad. Am Mittwoch gebe es dann weiterhin mehr Sonne als Wolken und es sei verbreitet sehr warm mit Höchstwerten um 25 Grad in Oberschwaben und 28 Grad in Nordbaden. Am Rhein könne es teils sogar 30 Grad geben.
DWD: Umschwung am Donnerstag
Ein Wetterumschwung mit Schauern und gegebenenfalls auch Gewittern sei dann am Donnerstag zu erwarten, sagte ein DWD-Meteorologe auf Anfrage. Wer also nochmal mit Sommergefühlen ein Kaltgetränk auf der Außenterrasse genießen oder ein Eis in der Sonne schlecken möchte, sollte besser nicht mehr allzu lange damit warten.