DWD-Vorhersage

Viel Sonne auch zum Wochenstart - aber wie lange noch?

Die Sommergefühle vom Wochenende dürften auch zum Wochenstart anhalten. Über Baden-Württemberg strahlt weiter die Sonne. Im Laufe der Woche soll sich das aber ändern.

DWD: Wetter weiter freundlich und heiter. (Archivbild) Foto: Thomas Warnack/dpa
DWD: Wetter weiter freundlich und heiter. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach einem sonnigen Wochenende und Höchsttemperaturen um die 30 Grad geht es für die Menschen in Baden-Württemberg zum Wochenstart quasi genauso weiter. Am Montag sei es freundlich und heiter sowie trocken, sagte der Deutsche Wetterdienst (DWD) voraus. Die Höchsttemperaturen reichten demnach von 25 Grad am Bodensee bis 30 Grad im Breisgau.

Auch am Dienstag gebe es demnach viel Sonne, keinen Regen und Höchstwerte um 27 Grad. Am Mittwoch gebe es dann weiterhin mehr Sonne als Wolken und es sei verbreitet sehr warm mit Höchstwerten um 25 Grad in Oberschwaben und 28 Grad in Nordbaden. Am Rhein könne es teils sogar 30 Grad geben.

DWD: Umschwung am Donnerstag

Ein Wetterumschwung mit Schauern und gegebenenfalls auch Gewittern sei dann am Donnerstag zu erwarten, sagte ein DWD-Meteorologe auf Anfrage. Wer also nochmal mit Sommergefühlen ein Kaltgetränk auf der Außenterrasse genießen oder ein Eis in der Sonne schlecken möchte, sollte besser nicht mehr allzu lange damit warten.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Was für ein Herbstwochenende - Sommergefühle im Südwesten
Sonne satt

Was für ein Herbstwochenende - Sommergefühle im Südwesten

Blauer Himmel, Sonne und Temperaturen um die 30 Grad. Die Menschen in Baden-Württemberg erleben Ende September ein Wochenende, das an den Sommer erinnert.

27.09.2026

Sommergefühle Ende September - Sonne gibt noch mal Vollgas
Wetter im Südwesten

Sommergefühle Ende September - Sonne gibt noch mal Vollgas

Baden-Württemberg erlebt ein Wochenende wie aus dem Bilderbuch. Und auch danach ist mit dem Spätsommer noch nicht Schluss.

26.09.2026

Sonne satt und 28 Grad zum Wochenstart
Baden-Württemberg

Sonne satt und 28 Grad zum Wochenstart

Der Wochenbeginn bringt Sonne und sommerliche Temperaturen. Doch schon in der Nacht folgen Regen und Gewitter.

24.08.2026

Sonne und bis 28 Grad - schönes Sommerwetter zu Wochenbeginn
Wetter-Vorhersage

Sonne und bis 28 Grad - schönes Sommerwetter zu Wochenbeginn

Blauer Himmel zum Wochenstart, doch schon ab Dienstag teilen sich Sonne und Regen das Land. Am Wochenende könnte sich die Situation grundlegend ändern, wie der Deutsche Wetterdienst vorhersagt.

23.08.2026

Sonne satt: Bleibt das Wetter auch zum Wochenstart so?
Baden-Württemberg

Sonne satt: Bleibt das Wetter auch zum Wochenstart so?

Die Sonne strahlt über Baden-Württemberg. Auch für diesen Sonntag ist gutes Wetter vorhergesagt. Wie geht es weiter?

10.08.2025