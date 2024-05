Viele Kinder-Schwimmhilfen mangelhaft gekennzeichnet

Darmstadt (dpa/lhe) - Bei einer Kontrolle von Schwimmhilfen und Schwimmreifen aus dem Einzel- und Onlinehandel hat das Regierungspräsidium (RP) Darmstadt in vielen Fällen Mängel bei der Kennzeichnung gefunden. So gab es bei rund 80 Prozent der geprüften Produkte Kennzeichnungsmängel, die teils sicherheitsrelevant waren, wie das Regierungspräsidium am Dienstag mitteilte. Zum Beispiel fehlten Warn- und Sicherheitshinweise zur sicheren Nutzung, Artikelbezeichnungen oder die Anschrift des Produktverantwortlichen aus der Europäischen Union (EU). Insbesondere Produkte aus dem Onlinehandel seien, wenn überhaupt, völlig unzureichend gekennzeichnet gewesen. Teils fehlten demnach Angaben in deutscher Sprache komplett.