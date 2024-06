Viele Veganer finden auch in Mittagspause genügend Angebote

Bad Homburg (dpa/lhe) - Einer Umfrage zufolge finden die meisten vegan lebenden Menschen auch in ihrem beruflichen Alltag genügend Ernährungsangebote. Vor allem Selbstständige und Freiberufler hätten wenige Probleme, sich etwa in der Mittagspause mit pflanzlichen Produkten zu versorgen, teilte die Krankenkasse AOK Hessen in Bad Homburg am Freitag das Ergebnis einer telefonischen Umfrage unter 1000 Hessinnen und Hessen mit. 24 Prozent aller Befragten empfanden dagegen das Angebot an veganen Speisen etwa in den Kantinen als unzureichend.