Vier Autos abgebrannt - Ermittler vermuten Brandstiftung
Am frühen Morgen stehen vier Fahrzeuge in Flammen. Laut Polizei entsteht ein Schaden von rund 10.000 Euro. Ermittler gehen von Brandstiftung aus.
Kirchhain (dpa/lhe) - Vier geparkte Autos sind am frühen Morgen im mittelhessischen Kirchhain ausgebrannt. Die Polizei sei gegen 3.00 Uhr über den Brand informiert worden. Die Feuerwehr löschte die Flammen, verletzt wurde laut Polizei niemand. Alle Fahrzeuge seien älteren Baujahrs gewesen und vollständig zerstört worden. Der Schaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf rund 10.000 Euro. Derzeit geht die Kriminalpolizei von Brandstiftung aus. Die Ermittlungen dauern an.