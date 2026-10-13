Zwei Fahrzeuge angezündet - Verdacht auf Brandstiftung
In Fulda werden in der Nacht zwei Fahrzeuge einer Autovermietung angezündet. Die Polizei vermutet Brandstiftung und hat die Ermittlungen aufgenommen.
Fulda (dpa/lhe) - In der Nacht sind in Fulda zwei Fahrzeuge einer Autovermietung angezündet worden. Nach derzeitigem Stand gehe man von Brandstiftung aus, teilte die Polizei mit. Die Ermittlungen dauern an.
Alarmiert worden seien die Einsatzkräfte gegen 1.00 Uhr. Bei den betroffenen Fahrzeugen handelt es sich demnach um einen Kleintransporter und einen Pkw. Durch die Flammen sei auch die Hauswand eines angrenzenden Gebäudes beschädigt worden - ein vollständiges Übergreifen der Flammen habe verhindert werden können. Der Sachschaden wird laut Polizei auf mindestens 90.000 Euro geschätzt. Verletzt worden sei niemand.