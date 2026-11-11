Vier Autos brennen bei Tiefgaragen-Brand vollständig aus

Freiburg (dpa/lsw) - In einer Tiefgarage eines Einkaufszentrums in Freiburg sind vier Autos vollständig ausgebrannt. Das Gebäude wurde geräumt, fünf Menschen wurden leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Dichte Rauchwolken drangen am Dienstagnachmittag aus dem Parkhaus und lösten einen Brandalarm aus. Bei Ankunft der Feuerwehr standen den Angaben zufolge vier Fahrzeuge im mittleren Parkdeck bereits in Vollbrand. Die Einsatzkräfte brachten demnach das Feuer schnell unter Kontrolle. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte zunächst ein Auto gebrannt, dann griffen die Flammen auf die nebenstehenden über. Weitere Fahrzeuge auf dem Parkdeck wurden durch Ruß möglicherweise beschädigt.

Zwei der fünf Leichtverletzten kamen in ein Krankenhaus - einer mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung, der andere nach einem Sturz. Weil die Zufahrten gesperrt werden mussten, kam es rund um das Einkaufszentrum zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Brandursache ist noch unklar.