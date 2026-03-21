Sperrung

Vier Autos kollidieren – Saukopftunnel stundenlang gesperrt

Bei einem Unfall mit vier Autos bei Weinheim wird ein Mann schwer verletzt, drei weitere Menschen leicht. Die Strecke blieb stundenlang gesperrt.

Der Schaden soll sich laut Polizei auf 40.000 Euro belaufen. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Der Schaden soll sich laut Polizei auf 40.000 Euro belaufen. (Symbolbild)

Weinheim (dpa/lsw) - Bei einem Unfall mit vier Fahrzeugen auf der Bundesstraße 38 bei Weinheim im Rhein-Neckar-Kreis ist ein Mann schwer verletzt worden. Drei weitere Menschen erlitten leichte Verletzungen, wie die Polizei mitteilte.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Eine 20 Jahre alte Autofahrerin wollte demnach von der B3 auf die B38 in Richtung Saukopftunnel auffahren und missachtete dabei die Vorfahrt eines 35-Jährigen. Es kam zu einem Zusammenstoß, durch den das Auto des Mannes in den Gegenverkehr geschleudert wurde.

Dort kollidierte der Wagen laut Polizei mit zwei weiteren Autos. Der 35-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Zwei weitere Beteiligte kamen ebenfalls zur Behandlung in Kliniken. Alle vier Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Schaden werde auf etwa 40.000 Euro geschätzt.

Wegen ausgelaufener Betriebsstoffe musste die Fahrbahn gereinigt werden. Der Saukopftunnel sowie die Auffahrt waren mehrere Stunden gesperrt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
B38 in Weinheim - Wendemanöver vor Saukopftunnel Ursache für Unfall mit zwei Verletzten 
Strecke gesperrt

B38 in Weinheim - Wendemanöver vor Saukopftunnel Ursache für Unfall mit zwei Verletzten 

Bei einem Unfall auf der B38 im Bereich des Saukopftunnels sind zwei Frauen verletzt worden. Das missglückte Wendemanöver einer 65-Jährigen hatte zu dem Zusammenstoß der Autos geführt.

26.12.2025

Fürth/Rimbach: Lkw umgestürzt - B38 gesperrt
Fahrer verletzt

Fürth/Rimbach: Lkw umgestürzt - B38 gesperrt

Am Bahnübergang zwischen Fürth-Lörzenbach und Rimbach ist ein Lkw umgestürzt. Der Fahrer kam verletzt ins Krankenhaus, der Verkehr wird über Fahrenbach umgeleitet.

18.06.2025

Birkenau: Unfall bei Saukopftunnel - Verkehrschaos auf B38
Verkehr

Birkenau: Unfall bei Saukopftunnel - Verkehrschaos auf B38

Nach einem Unfall zwischen Saukopftunnel und der B38-Abzweigung nach Nieder-Liebersbach ist der Tunnel gesperrt. Es staut sich bis auf die B3 in Weinheim, auch ein Rettungshubschrauber soll im Einsatz sein.

18.06.2025

Weinheim: Saukopftunnel nach Unfall für mehr als zwei Stunden voll gesperrt 
Auto abgeschleppt

Weinheim: Saukopftunnel nach Unfall für mehr als zwei Stunden voll gesperrt 

Nach einem Auffahrunfall am Samstagabend haben Einsatzkräfte beide Fahrspuren im Saukopftunnel bei Weinheim für etwa zweieinhalb Stunden gesperrt. Grund war ein Unfall an einem der Ausgänge des Tunnels.

23.02.2025

Saukopftunnel nach Unfall in Fahrtrichtung Weinheim wieder geöffnet
Verkehr

Saukopftunnel nach Unfall in Fahrtrichtung Weinheim wieder geöffnet

Ein Unfall auf der B38 in Fahrtrichtung Weinheim war der Grund für die Sperrung. Der Schaden beträgt rund 10.000 Euro.

09.10.2024