Vier Autos kollidieren – Saukopftunnel stundenlang gesperrt

Weinheim (dpa/lsw) - Bei einem Unfall mit vier Fahrzeugen auf der Bundesstraße 38 bei Weinheim im Rhein-Neckar-Kreis ist ein Mann schwer verletzt worden. Drei weitere Menschen erlitten leichte Verletzungen, wie die Polizei mitteilte.

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Eine 20 Jahre alte Autofahrerin wollte demnach von der B3 auf die B38 in Richtung Saukopftunnel auffahren und missachtete dabei die Vorfahrt eines 35-Jährigen. Es kam zu einem Zusammenstoß, durch den das Auto des Mannes in den Gegenverkehr geschleudert wurde.

Dort kollidierte der Wagen laut Polizei mit zwei weiteren Autos. Der 35-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Zwei weitere Beteiligte kamen ebenfalls zur Behandlung in Kliniken. Alle vier Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Schaden werde auf etwa 40.000 Euro geschätzt.