Saukopftunnel wegen Unfall momentan in Fahrtrichtung Weinheim gesperrt

Aufgrund eines Unfalls auf der B38 in Fahrtrichtung Weinheim mit mehreren Beteiligten ist der Saukopftunnel zurzeit in Fahrtrichtung Weinheim gesperrt. Wie die Polizei berichtet, konnte die Fahrbahnsperrung auf der B38 in Fahrtrichtung Hessen wieder aufgehoben werden. Die Richtungsfahrbahn nach Weinheim bleibt weiterhin für die Unfallaufnahme sowie für die Bergungsarbeiten gesperrt. Ersten Ermittlungen zufolge kollidierte aus noch ungeklärter Ursache ein LKW mit einem Auto, wodurch zwei Personen verletzt wurden. Der genaue Unfallhergang bedarf weiterer Ermittlungen. Das Schadensausmaß ist noch unbekannt.