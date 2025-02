Weinheim: Saukopftunnel nach Unfall für mehr als zwei Stunden voll gesperrt 

Weinheim. Nach einem Auffahrunfall am Samstagabend haben Einsatzkräfte den Saukopftunnel bei Weinheim für etwa zweieinhalb Stunden gesperrt. Wie die Polizei auf WNOZ-Anfrage mitteilte, hatte sich der Unfall gegen 18.30 Uhr an der Ausfahrt in Richtung Mannheim ereignet. Daraufhin seien beide Fahrspuren im Tunnel bis etwa 21.10 Uhr gesperrt worden.