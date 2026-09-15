Vier Einbrecher schlagen Bewohner und fordern Geld
Die Täter dringen in das Wohnhaus in Gaildorf ein. Dort treffen sie auf einen Bewohner und werden gewalttätig. Danach gelingt es ihnen davonzukommen – allerdings auch ohne Beute.
Gaildorf (dpa/lsw) - Vier Einbrecher sind in ein Haus in Gaildorf (Landkreis Schwäbisch Hall) eingedrungen und haben dort den Bewohner angegriffen. Die Einbrecher schlugen auf den Mann ein und forderten Geld, wie die Polizei mitteilte. Nachdem die Täter bei dem Einbruch am Montagabend keine Wertgegenstände gefunden hatten, flüchteten sie demnach ohne Beute. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos. Die Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen.