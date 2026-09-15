Einbruch

Vier Einbrecher schlagen Bewohner und fordern Geld

Die Täter dringen in das Wohnhaus in Gaildorf ein. Dort treffen sie auf einen Bewohner und werden gewalttätig. Danach gelingt es ihnen davonzukommen – allerdings auch ohne Beute.

Vier Einbrecher sollen in Gaildorf einen Bewohner geschlagen und Geld von ihm gefordert haben. (Symbolbild) Foto: David Inderlied/dpa
Vier Einbrecher sollen in Gaildorf einen Bewohner geschlagen und Geld von ihm gefordert haben. (Symbolbild)

Gaildorf (dpa/lsw) - Vier Einbrecher sind in ein Haus in Gaildorf (Landkreis Schwäbisch Hall) eingedrungen und haben dort den Bewohner angegriffen. Die Einbrecher schlugen auf den Mann ein und forderten Geld, wie die Polizei mitteilte. Nachdem die Täter bei dem Einbruch am Montagabend keine Wertgegenstände gefunden hatten, flüchteten sie demnach ohne Beute. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos. Die Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen.

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