Blaulicht

Lorsch: Einbruch in Wohnhaus

Einbrecher haben es auf ein Wohnhaus in Lorsch abgesehen. Sie dringen über zwei Türen ins Innere vor.

In Lorsch wurde eingebrochen (Symbolbild). Foto: Adobe Stock
In Lorsch wurde eingebrochen (Symbolbild).
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