Lorsch: Einbrecher schlagen in der Neckarstraße zu
Unbekannte sind in ein Wohnhaus in Lorsch eingedrungen und haben Beute gemacht. Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Nachbarschaft.
Lorsch. Unbekannte sind am Mittwoch in ein Einfamilienhaus in der Neckarstraße eingebrochen. Nach Angaben der Polizei drangen die Täter zwischen 9 und 16 Uhr gewaltsam in das Gebäude ein. Sie entwendeten Bargeld, einen Laptop sowie drei Kameras. Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen um Hinweise. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich beim Einbruchskommissariat K 21/22 in Heppenheim unter Telefon 06252/706-0 zu melden. (ann)