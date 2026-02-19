Heppenheim: Einbrecher dringen über Terassentür in Haus ein
Unbekannte verschaffen sich am Mittwochabend Zutritt zu einem Haus im Heppenheimer Stadtteil Kirschhausen. Die Kripo ermittelt und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.
Heppenheim. Unbekannte Täter sind am Mittwochabend über eine Terassentür in ein Wohnhaus „Im Mantel“ im Heppenheimer Stadtteil Kirschhausen eingedrungen. Nach Angaben der Polizei wurden die Einbrecher im Inneren jedoch nicht fündig und flüchteten ohne Beute vom Tatort. Die Heppenheimer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Das Einbruchskommissariat K 21/22 in Heppenheim nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 06252 7060 entgegen. (heh)