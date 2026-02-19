Kriminalität

Heppenheim: Einbrecher dringen über Terassentür in Haus ein

Unbekannte verschaffen sich am Mittwochabend Zutritt zu einem Haus im Heppenheimer Stadtteil Kirschhausen. Die Kripo ermittelt und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Einbrecher stiegen über die Terassentür ins Haus ein (Symbolbild). Foto: Adobe Stock
Die Einbrecher stiegen über die Terassentür ins Haus ein (Symbolbild).

Heppenheim. Unbekannte Täter sind am Mittwochabend über eine Terassentür in ein Wohnhaus „Im Mantel“ im Heppenheimer Stadtteil Kirschhausen eingedrungen. Nach Angaben der Polizei wurden die Einbrecher im Inneren jedoch nicht fündig und flüchteten ohne Beute vom Tatort. Die Heppenheimer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Das Einbruchskommissariat K 21/22 in Heppenheim nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 06252 7060 entgegen. (heh)

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Heppenheim: 69-jähriger Hausbewohner verjagt Einbrecher
Fenster eingeschlagen

Heppenheim: 69-jähriger Hausbewohner verjagt Einbrecher

Ein Einbrecher schlägt ein Fenster ein, um in ein Haus in Heppenheim einzudringen. Was er nicht ahnt: Der Bewohner ist zu Hause.

10.02.2026

Heppenheim: Einbruch "Am Erbachwiesenweg"
Zeugen gesucht

Heppenheim: Einbruch "Am Erbachwiesenweg"

Am Samstag brechen Kriminelle in Heppenheim ein und stehlen Schmuck. Die Polizei sucht Hinweise.

08.12.2025

Einbrecher treiben im Odenwald ihr Unwesen - mehrere Taten am Wochenende
Blaulicht

Einbrecher treiben im Odenwald ihr Unwesen - mehrere Taten am Wochenende

Im Odenwald waren am Wochenende Einbrecher unterwegs. In Birkenau, Abtsteinach und Wald-Michelbach drangen Unbekannte in mehrere Häuser ein und entkamen teils mit Beute. Die Kriminalpolizei Heppenheim ermittelt

24.11.2025

Weinheim: Einbrecher durchwühlen Haus im Blütenweg - Zeugen gesucht
Blaulicht-Ticker

Weinheim: Einbrecher durchwühlen Haus im Blütenweg - Zeugen gesucht

In Hohensachsen sind bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus im Blütenweg eingedrungen. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf Täter und Tatzeitraum geben können.

07.02.2025

Zeugen nach Einbruch in Heppenheimer Wohnhaus gesucht
Blaulicht

Zeugen nach Einbruch in Heppenheimer Wohnhaus gesucht

Die Polizei sucht Zeugen für einen Einbruch "Im Vordersberg".

30.04.2024