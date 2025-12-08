Zeugen gesucht

Heppenheim: Einbruch "Am Erbachwiesenweg"

Am Samstag brechen Kriminelle in Heppenheim ein und stehlen Schmuck. Die Polizei sucht Hinweise.

Die Unbekannten drangen über eine Balkontür ein (Symbolbild). Foto: Marco Schilling
Die Unbekannten drangen über eine Balkontür ein (Symbolbild).
