Zeugen gesucht Heppenheim: Einbruch "Am Erbachwiesenweg" Am Samstag brechen Kriminelle in Heppenheim ein und stehlen Schmuck. Die Polizei sucht Hinweise. 08.12.2025 Foto: Marco Schilling Die Unbekannten drangen über eine Balkontür ein (Symbolbild).