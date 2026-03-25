Weinheim: Einbruch in Oberflockenbach
Einbrecher stehlen Bargeld aus einem Wohnhaus im Weinheimer Stadtteil Oberflockenbach. Die Polizei sucht Zeugen.
Weinheim. Bislang Unbekannte sind am Dienstagnachmittag in ein Haus in Weinheim-Oberflockenback eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, entwendeten sie einen dreistelligen Bargeldbetrag. Die Täter drangen zwischen 14 und 17.30 Uhr über die Kellertür ins Innere des Wohngebäudes ein. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume und Möbelstücke nach Wertgegenständen. Laut bisherigen Ermittlungen nahmen sie einen etwa 100 Euro an sich und verließen den Tatort anschließend in unbekannte Richtung.
Das Fachdezernat für Eigentumsdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg führt die Ermittlungen und bittet unter der Telefonnummer 0621 1744444 um Hinweise. (sig)