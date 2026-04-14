Zeugen gesucht

Bensheim: Einbrecher stehlen Bargeld

Bei einem Einbruch in Bensheim durchsuchen die Täter mehrere Räume, bis sie fündig werden. Die Polizei sucht Zeugen.

In Bensheim wurde eingebrochen (Symbolbild). Foto: Marco Schilling
In Bensheim wurde eingebrochen (Symbolbild).

Bensheim. Bislang Unbekannte sind zwischen Samstag, 11. April, und Montag, 13. April, in ein Mehrfamilienhaus in der Schwanheimer Straße in Bensheim eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, verschafften sich die Täter über eine Tür Zutritt zum Haus. Anschließend durchwühlten sie mehrere Räume und erbeuteten Bargeld. Sie flohen in unbekannte Richtung. Anwohner oder Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06252 7060 in Verbindung zu setzen. (sig)

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