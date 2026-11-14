Rätsel um Unfallhergang

Vier Fahrzeuge stoßen auf B31 bei Breisach zusammen

Auf der B31 bei Breisach geriet offenbar ein Auto in den Gegenverkehr und streifte mehrere Fahrzeuge. Doch wer zu weit nach links kam, ist nach dem Unfall weiter unklar.

Wer bei dem Unfall auf der B31 in den Gegenverkehr kam, ist noch unklar. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Wer bei dem Unfall auf der B31 in den Gegenverkehr kam, ist noch unklar. (Symbolbild)

Breisach (dpa/lsw) - Auf der Bundesstraße 31 bei Breisach (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) sind vier Fahrzeuge zusammengestoßen, nachdem offenbar eines in den Gegenverkehr geraten war. Vier Menschen kamen in Krankenhäuser, einer von ihnen wurde leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Wer den Unfall verursachte, ist noch unklar. 

Nach bisherigen Erkenntnissen geriet ein Auto am Freitagnachmittag aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und streifte mehrere entgegenkommende Fahrzeuge. Welcher der Beteiligten zu weit nach links kam, ließ sich zunächst nicht klären - ihre Schilderungen gehen auseinander, sagte ein Sprecher. Weil die Unfallstelle übersät mit Trümmern war, ließ sich der Hergang auch dadurch nicht eindeutig klären. Die B31 war rund zwei Stunden gesperrt. Die Polizei sucht Zeugen.

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