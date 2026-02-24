Vier Jahre Ukraine-Krieg - Hessens 140. Hilfskonvoi startet

Wiesbaden (dpa/lhe) - Am vierten Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine hat Hessen seinen 140. Hilfskonvoi in das Kriegsland verabschiedet. Der Transport mit «lebenswichtigen Gütern und Sachspenden» wurde nach eigenen Angaben vom Innenministerium in Wiesbaden organisiert und finanziert. Innenminister Roman Poseck (CDU) wollte am Dienstagabend bei einer Kundgebung der gemeinnützigen Organisation Ukrainian Coordination Center beim Frankfurter Römer eine Rede zu vier Jahren Ukraine-Krieg halten.