Vier Jahre Ukraine-Krieg - Hessens 140. Hilfskonvoi startet
Bereits seit vier Jahren tötet und verletzt Russland viele Menschen in der Ukraine. Welche Hilfe hat Hessen seitdem dorthin geschickt?
Wiesbaden (dpa/lhe) - Am vierten Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine hat Hessen seinen 140. Hilfskonvoi in das Kriegsland verabschiedet. Der Transport mit «lebenswichtigen Gütern und Sachspenden» wurde nach eigenen Angaben vom Innenministerium in Wiesbaden organisiert und finanziert. Innenminister Roman Poseck (CDU) wollte am Dienstagabend bei einer Kundgebung der gemeinnützigen Organisation Ukrainian Coordination Center beim Frankfurter Römer eine Rede zu vier Jahren Ukraine-Krieg halten.
Seit Kriegsausbruch am 24. Februar 2022 hat Hessen bei seinen 140 Hilfstransporten laut Innenministerium insgesamt 176 Lkw-Ladungen im Gesamtwert von mehr als 14 Millionen Euro auf den Weg in die Ukraine gebracht.
Tausende Feldbetten und Schlafsäcke
Dazu zählten nach den Angaben unter anderem «248.080 Lebensmittelpakete, 25 Stromerzeuger, 14 Wärmeinseln (Zelte mit Heizung und Strom), 3.500 Feldbetten und 5.000 Schlafsäcke, 20 Kilometer Feuerwehrschlauch, 1.400 Masken und 6.650 Filter, 200 Mobiliarsätze für Schulklassen sowie medizinische Artikel und Röntgengeräte.»