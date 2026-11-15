Sachbeschädigung

Vier Jugendliche schlagen Scheiben ein - 20.000 Euro Schaden

Eine Gruppe 14- bis 16-Jähriger schlägt zahlreiche Scheiben an einem Wohnhaus und einer Halle ein. Nach einem Zeugenhinweis nimmt die Polizei die vier fest.

Mehrere Streifen waren an der Fahndung nach den Jugendlichen beteiligt. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Mehrere Streifen waren an der Fahndung nach den Jugendlichen beteiligt. (Symbolbild)

Villingen-Schwenningen (dpa/lsw) - Vier Jugendliche sollen in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) zahlreiche Scheiben eingeschlagen und einen Schaden von rund 20.000 Euro verursacht haben. Die 14- bis 16-Jährigen wurden nach einem Zeugenhinweis festgenommen, wie die Polizei mitteilte. 

Zunächst soll einer der Jugendlichen am Samstag mehrere Scheiben am Eingang eines Mehrfamilienhauses eingeschlagen haben. Anschließend schlugen die vier den Angaben zufolge an einer nahegelegenen Halle mit einem Notfallhammer neun weitere Scheiben ein. Bei der Fahndung mit mehreren Streifenwagen nahm die Polizei die Tatverdächtigen fest.

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