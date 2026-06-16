Vier Menschen bei Busunfall am Flughafen Frankfurt verletzt
Nach einem plötzlichen Beschleunigen kollidiert ein Bus am Flughafen Frankfurt mit einem anderen Bus und einer Mauer. Vier Menschen werden verletzt, zwei kommen ins Krankenhaus.
Frankfurt (dpa/lhe) - Bei einem Busunfall am Flughafen Frankfurt sind vier Menschen verletzt worden. Zwei von ihnen kamen nach Polizeiangaben zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus. Demnach hat der Busfahrer am Montagmorgen im Bereich einer Haltestelle plötzlich stark beschleunigt.
Der Bus sei zunächst auf das Heck eines davor wartenden Busses gefahren und anschließend gegen eine Mauer geprallt. Warum der Fahrer so stark beschleunigte, war zunächst unklar. An beiden Bussen und der Mauer entstand erheblicher Schaden. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.