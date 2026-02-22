Vier Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß in Pforzheim
Unfall in Pforzheim: Vier Menschen werden schwer verletzt, doch laut Polizei besteht keine Lebensgefahr. Die Strecke ist vorübergehend gesperrt.
Pforzheim (dpa/lsw) - Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos in Pforzheim sind vier Menschen schwer verletzt worden. Die Strecke war zeitweise in beide Richtungen gesperrt, wie die Polizei mitteilte.
Eine 26-Jährige war demnach mit ihrem Wagen stadtauswärts unterwegs, als sie aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet, wie die Polizei mitteilte. Dort stieß ihr Auto frontal mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen, in dem drei Menschen saßen.
Alle vier Beteiligten wurden mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht. Lebensgefahr bestehe nicht, hieß es. An beiden Fahrzeugen entstand laut Polizei Schaden in Höhe von rund 70.000 Euro. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit zahlreichen Kräften im Einsatz.