Unfall

Vier Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß in Pforzheim

Unfall in Pforzheim: Vier Menschen werden schwer verletzt, doch laut Polizei besteht keine Lebensgefahr. Die Strecke ist vorübergehend gesperrt.

Bei dem Unfall in Pforzheim wurden vier Menschen schwer verletzt. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa
Bei dem Unfall in Pforzheim wurden vier Menschen schwer verletzt. (Symbolbild)

Pforzheim (dpa/lsw) - Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos in Pforzheim sind vier Menschen schwer verletzt worden. Die Strecke war zeitweise in beide Richtungen gesperrt, wie die Polizei mitteilte.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Eine 26-Jährige war demnach mit ihrem Wagen stadtauswärts unterwegs, als sie aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet, wie die Polizei mitteilte. Dort stieß ihr Auto frontal mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen, in dem drei Menschen saßen.

Alle vier Beteiligten wurden mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht. Lebensgefahr bestehe nicht, hieß es. An beiden Fahrzeugen entstand laut Polizei Schaden in Höhe von rund 70.000 Euro. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit zahlreichen Kräften im Einsatz.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Frontalzusammenstoß auf B33 - fünf Schwerverletzte
Schwerer Verkehrsunfall

Frontalzusammenstoß auf B33 - fünf Schwerverletzte

Eine Autofahrerin gerät in den Gegenverkehr. Ihr Fahrzeug kollidiert zunächst mit einem anderen Pkw und prallt dann frontal mit einem weiteren Wagen zusammen.

02.05.2025

Zwei Schwerverletzte nach Frontalzusammenstoß
Unfall

Zwei Schwerverletzte nach Frontalzusammenstoß

Sie stießen in einer Unterführung frontal zusammen: Zwei Männer sind bei einem Unfall in Butzbach schwer verletzt worden.

09.07.2024

Zwei Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß
Gießen

Zwei Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß

Bei Lich stoßen auf einer Landstraße zwei Autos zusammen. Zwei Menschen erleiden schwere Verletzungen, die Insassen eines dritten Fahrzeugs kommen mit dem Schrecken davon.

12.03.2024

Unfall

Frontalzusammenstoß auf Landstraße: Vier Schwerverletzte

18.02.2024

Alb-Donau-Kreis

Vier Schwerverletzte durch Frontalzusammenstoß

19.06.2023