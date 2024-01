Vier tote Schafe und eine getötete Ziege nach Wolfsattacken

Wiesbaden (dpa/lhe) - Vier Wölfe haben jüngst in Hessen insgesamt vier Schafe und eine Ziege gerissen. Die drei Übergriffe im November 2023 wurden in den Landkreisen Fulda, Lahn-Dill und Rheingau-Taunus nachgewiesen, wie das Wolfszentrum Hessen im Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) in Wiesbaden am Donnerstag mitteilte. Demnach wurde in allen Fällen Wolfs-DNA sichergestellt. Ein weiteres Schaf gelte als vermisst. In zwei Fällen waren die Tiere laut HLNUG nicht ausreichend geschützt.