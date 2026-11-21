Seeheim-Jugenheim (dpa/lhe) - Bei einem Unfall mit drei Autos in Seeheim-Jugenheim (Kreis Darmstadt-Dieburg) sind am Freitagabend vier Menschen verletzt worden, darunter zwei kleine Kinder. Laut Angaben der Polizei fuhr ein 41-Jähriger aus Heppenheim auf den Wagen eines 51-Jährigen aus Seeheim auf, der an einer Kreuzung wartete.

Im Auto des Jüngeren saßen laut Polizei noch zwei Kinder im Alter von vier und sechs Jahren. Vier Menschen wurden durch den Aufprall leicht verletzt. Feuerwehr, drei Rettungswagen und ein Notarzt waren im Einsatz. Die beiden Kinder wurden zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Durch den Aufprall wurde das vordere Auto auf ein weiteres Fahrzeug geschoben. Dessen Fahrer stieg aus, sprach kurz mit einem der Fahrer «und fuhr davon, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen», wie die Polizei berichtete. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Der Schaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.