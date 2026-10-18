Vier Verletzte bei gescheitertem Überholmanöver
Nach dem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Auto stieß ein 39-Jähriger mit seinem Wagen noch gegen ein weiteres Fahrzeug. Was über den Unfallhergang bekannt ist.
Bad Dürrheim (dpa/lsw) - Vier Menschen sind bei einem Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße 33 nahe Bad Dürrheim (Schwarzwald-Baar-Kreis) teils schwer verletzt worden. Ein 39 Jahre alter Fahrer stieß laut Polizei am Samstag bei einem Überholmanöver mit seinem Auto gegen einen entgegenkommenden Wagen. Dabei wurden sowohl der 39-Jährige als auch die 38 Jahre alte Fahrerin des anderen Wagens schwer verletzt.
Dann kollidierte der Wagen des 39-Jährigen mit einem weiteren Auto. Die beiden Insassen dieses dritten Wagens erlitten leichte Verletzungen. Sanitäter brachten alle vier Verletzten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.