Vier Verletzte bei Unfall auf B45 - Strecke voll gesperrt

Mauer (dpa/lsw) - Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 45 bei Mauer im Rhein-Neckar-Kreis sind vier Menschen verletzt worden. Für die Bergungsarbeiten ist die B45 zwischen Mauer und Meckesheim voll gesperrt, sagte ein Sprecher der Polizei. Autofahrer werden gebeten, die Strecke weiträumig zu umfahren.

Demnach waren zwei Autos in den Unfall am Mittwochmorgen verwickelt. Die drei Insassen im ersten Wagen sowie eine Person im zweiten Auto wurden verletzt und teilweise in Kliniken gebracht. Wie schwer ihre Verletzungen sind, ist bisher nicht bekannt. Offen sei auch, wie es zu dem Unfall kommen konnte, so der Sprecher. Beide Autos sind nicht mehr fahrbereit und müssen abgeschleppt werden.