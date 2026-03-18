Verkehr

Radfahrer bei Unfall im Rhein-Neckar-Kreis verletzt

Der Radfahrer kollidierte mit einem Auto. Der Unfall sorgt für Sperrungen im Feierabendverkehr. Ein Rettungshubschrauber ist auch im Einsatz.

Neben der Polizei war auch der Rettungsdienst im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Neben der Polizei war auch der Rettungsdienst im Einsatz. (Symbolbild)

Hirschberg an der Bergstraße (dpa/lsw) - Bei einem Zusammenprall mit einem Auto ist ein Fahrradfahrer in Hirschberg an der Bergstraße (Rhein-Neckar-Kreis) verletzt worden. Der 49-Jährige wollte trotz eingeschränkter Sicht und ohne anzuhalten die Fahrbahn queren, auf der es in eine Richtung einen Stau gab, wie die Polizei mitteilte. Ein 85-Jähriger, der mit seinem Auto auf der Gegenfahrbahn unterwegs war, konnte trotz einer Vollbremsung eine Kollision nicht mehr verhindern. Das Fahrzeug habe den Fahrradfahrer frontal erfasst.

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Es war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz, dieser hob jedoch ohne Patient wieder ab. Wie schwer der Radfahrer verletzt ist, war laut Polizei zunächst nicht klar.

Die Landesstraße 541 blieb bis zum Abschluss der Unfallaufnahme und der Reinigungsarbeiten am Abend zunächst gesperrt. Es war zunächst mit Beeinträchtigungen im Feierabendverkehr zu rechnen.

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