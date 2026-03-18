Radfahrer bei Unfall im Rhein-Neckar-Kreis verletzt

Hirschberg an der Bergstraße (dpa/lsw) - Bei einem Zusammenprall mit einem Auto ist ein Fahrradfahrer in Hirschberg an der Bergstraße (Rhein-Neckar-Kreis) verletzt worden. Der 49-Jährige wollte trotz eingeschränkter Sicht und ohne anzuhalten die Fahrbahn queren, auf der es in eine Richtung einen Stau gab, wie die Polizei mitteilte. Ein 85-Jähriger, der mit seinem Auto auf der Gegenfahrbahn unterwegs war, konnte trotz einer Vollbremsung eine Kollision nicht mehr verhindern. Das Fahrzeug habe den Fahrradfahrer frontal erfasst.