Rettungshubschrauber im Einsatz

Hirschberg: Schwerer Unfall zwischen Auto und Fahrrad - L541 gesperrt

Auf der L541 kam es zu einem schweren Verkehrsunfall. Polizei und Rettungsdienst sind vor Ort, die Strecke ist derzeit voll gesperrt.

Bei Hirschberg-Großsachsen ist es am Mittwoch zu einem Unfall gekommen (Symbolbild). Foto: Adobe Stock
Bei Hirschberg-Großsachsen ist es am Mittwoch zu einem Unfall gekommen (Symbolbild).

Hirschberg. Polizei und Rettungsdienst befinden sich aktuell auf der L541 bei Hirschberg im Einsatz. Laut Polizeimeldung kam es zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Fahrrad. Auch ein Rettungshubschrauber wurde angefordert. Die L541 ist derzeit zwischen der Anschlussstelle Hirschberg und der Einmündung der B3 voll gesperrt. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. Nähere Informationen zu Unfallhergang und mögliche Verletzungen liegen noch nicht vor. Es wird nachberichtet. (sig)

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