Hirschberg: Schwerer Unfall zwischen Auto und Fahrrad - L541 gesperrt

Hirschberg. Polizei und Rettungsdienst befinden sich aktuell auf der L541 bei Hirschberg im Einsatz. Laut Polizeimeldung kam es zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Fahrrad. Auch ein Rettungshubschrauber wurde angefordert. Die L541 ist derzeit zwischen der Anschlussstelle Hirschberg und der Einmündung der B3 voll gesperrt. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. Nähere Informationen zu Unfallhergang und mögliche Verletzungen liegen noch nicht vor. Es wird nachberichtet. (sig)